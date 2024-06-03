В США создадут новые «самолеты Судного дня»

Компания SNC начнет строительство «самолета Судного дня» SAOC для ВВС США летом

Американская компания Sierra Nevada Corporation (SNC) начнет строительство нового воздушного командного пункта для Военно-воздушных сил (ВВС) США, который называют «самолетом Судного дня», летом. Об этом сообщает Defense News.

Летом SNC получит первый из пяти лайнеров Boeing 747-8, который переоборудуют в летающий командный пункт Survivable Airborne Operations Center (SAOC). Президент и высшее руководство США смогут командовать войсками с борта SAOC в случае ядерной войны.

SNC заключила с ВВС США контракт на создание SAOC в апреле. В рамках соглашения компания до июля 2036 года построит самолеты, которые заменят устаревающие E-4B Nightwatch. Стоимость контракта — 13 миллиардов долларов. Базовая версия E-4 совершила первый полет в 1973 году. Всего было построено три самолета, которые позже модернизировали до уровня E-4B.

Самолеты SAOC получат дополнительные антенны связи, специальное оборудование и камбуз для дальних перелетов. Корпус самолета модернизируют для повышения стойкости к радиации и электромагнитным импульсам, которые вызывает ядерный взрыв. Также SAOC оборудуют вспомогательными силовыми установками Rolls-Royce.

В апреле прошлого года издание The Drive писало, что перспективный американский самолет управления и связи, известный как E-XX, будет лишен связи с наземными межконтинентальными баллистическими ракетами и стратегическими бомбардировщиками. Самолет сможет командовать только атомными подлодками.