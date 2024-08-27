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ТАСС

Маск считает, что без SpaceX помочь вернуть экипаж Starliner могла бы только РФ

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Астронавт корабля CST-100 Starliner Сунита Уильямс, спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко и астронавт корабля CST-100 Starliner Бутч Уилмор (внизу)
Астронавт корабля CST-100 Starliner Сунита Уильямс, спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко и астронавт корабля CST-100 Starliner Бутч Уилмор (внизу).
Источник изображения: Олег Кононенко/ Роскосмос/ ТАСС

Астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс вернутся с орбиты на Землю в феврале 2025 года в составе Crew-9

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Илон Маск считает, что если бы не его компания SpaceX, то единственным способом вернуть на Землю экипаж корабля CST-100 Starliner - астронавтов Бутча Уилмора и Суниту Уильямс - было бы обратиться за помощью к России.

"Единственный другой вариант - Россия", - написал Маск в X (ранее Twitter), прокомментировав пост пользователя платформы о том, какие еще были способы вернуть астронавтов.

Ранее сообщалось, что экипаж корабля CST-100 Starliner - астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс - вернется с орбиты на Землю в феврале 2025 года в составе Crew-9.

Прежде ожидалось, что корабль CST-100 Starliner вернется на Землю 18 июня. Позднее сроки были сдвинуты на 26 июня. Изначально планировалось, что Уилмор и Уильямс пробудут на МКС восемь дней. 

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