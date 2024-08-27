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Казахстан получил шесть новых истребителей Су-30СМ

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Известный авиационный ресурс "Scramble" сообщил, что Силы воздушной обороны Казахстана "недавно" получили из России шесть истребителей Су-30СМ новой постройки Иркутского авиационного завода (ИАЗ,в составе ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"). Самолеты Су-30СМ имеют красные бортовые номера с "51" по "56" и вошли в состав 602-й авиационной базы в Шымкенте (Чимкенте), заменив в ее составе списанные в 2023 году истребители МиГ-29.

Один из шести полученных в 2024 году Силами воздушной обороны Казахстана истребителей Су-30СМ новой постройки Иркутского авиационного завода (бортовой номер "51 красный") (с) кадр из видео Сил воздушной обороны Казахстана (via www.scramble.nl )

Таким образом, общее количество полученных Казахстаном истребителей Су-30СМ достигло 30. Ранее Казахстан с 2015 по 2020 годы получил 24 самолета Су-30СМ новой постройки, один из которых был потерян в летном происшествии в 2021 году.

Ранее Казахстан заключил три контракта на закупку суммарно 24 истребителей Су-30СМ производства ИАЗ. По первому контракту, заключенному в 2014 году стоимостью около 5 млрд рублей Казахстан получил четыре истребителя Су-30СМ с красными бортовыми номерами с "01" по "04" (серийные номера, соответственно, с 10МК5 1118 по 1120 и 1201), которые прибыли в состав 604-й авиационной базы Сил воздушной обороны (СВО) Казахстана в Талды-Кургане в апреле 2015 года.

В декабре 2015 года Казахстаном был заключен второй контракт на восемь дополнительных истребителей Су-30СМ, по которому СВО Казахстана получили первые два самолета (красные бортовые номера "05" и "06", серийные номера 10МК5 1315 и 10МК5 1316) в декабре 2016 года, еще два самолета (красные бортовые номера "07" и "08", серийные номера 10МК5 1507 и 10МК5 1508) - в декабре 2017 года, и остальные четыре истребителя Су-30СМ - в декабре 2018 года (красные бортовые номера "09", "10", "11" и "12", серийные номера соответственно с 10МК5 1603 по 10МК5 1606).

В августе 2017 года Россия и Казахстан подписали рамочный трехлетний контракт на поставку еще 12 самолетов Су-30СМ, в рамках которого в мае 2018 года был заключен твердый контракт на поставку восьми истребителей в 2019-2020 годах, а в 2019 году - контракт на поставку последних четырех самолетов. Первые четыре самолета по данным контрактам, с красными бортовыми номерами с "14" по "17", были поставлены в конце 2019 года в Талды-Курган. Затем в ноябре и декабре 2020 года еще восемь Су-30СМ были поставлены на 610-ю авиационную базу СВО Казахстана в Караганду (имели красные бортовые номера с "01" по "04" и с "19" по "22"). Один из самолетов имз состава 610-й авиабазы потерпел крушение 16 апреля 2021 года.

В конце 2023 года в казахстанских проофициозных СМИ появились сообщения о заключении с российской стороной контракта на закупку еще десяти истребителей Су-30СМ для СВО Казахстана. В декабре 2023 года заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны Казахстана по вооружению - начальник Главного управления вооружения полковник Ержан Нильдибаев заявил, что в начале 2024 года СВО Казахстана должны получить шесть новых истребителей Су-30СМ.

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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Су-30
Компании
ИАЗ
ОАК
Проекты
2020-й год
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