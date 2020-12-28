Казахстан получил четыре новых истребителя Су-30СМ

Как сообщило 23 декабря 2020 года Министерство обороны Казахстана, звено новых многоцелевых самолетов Су-30СМ прибыло в Карагандинскую авиационную базу имени Героя Советского Союза Нуркена Абдирова. Из Российской Федерации перегон самолетов осуществили опытные летчики-испытатели авиационного завода "Иркут".

Новые истребители Су-30СМ (красные бортовые номера "20" и "21"), прибывшие в состав 610-й авиационной базы Сил воздушной обороны Казахстана. Караганда, 23.12.2020 (с) министерство обороны Казахстана

На авиационной базе самолеты встретили министр обороны Казахстана генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев, главнокомандующий Силами воздушной обороны Казахстана генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов, аким Карагандинской области Женис Касымбек. Министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев отметил, что новая авиационная техника поступает в военно-воздушные силы согласно плану перевооружения вооруженных Сил Казахстана.

Коментарий bmpd. Таким образом, 610-я авиационная база Сил Воздушной обороны (СВО) Казахстана в Караганде получила еще четыре истребителя Су-30СМ нового производства Иркутского авиационного завода (ИАЗ) ПАО "Корпорация "Иркут" с красными бортовыми номерами с "19" по "22". Ранее 7 ноября в состав 610-й авиабазы прибыли первые четыре самолета Су-30СМ с красными бортовыми номерами, предположительно, с "01" по "04". 610-я авиабаза в Караганде стала второй частью СВО Казахстана, получающей самолеты этого типа.

Ранее 16 самолетов Су-30СМ получила 604-я авиационная база СВО Казахстана в Талды-Кургане. Общее количество Су-30СМ, полученных Казахстаном, в итоге достигло 24 единиц.

610-я авиабаза в Караганде имеет в своем составе одну эскадрилью истребителей-перехватчиков МиГ-31, сейчас насчитывающую десять самолетов (восемь МиГ-31Б/БСМ и два МиГ-31ДЗ), прошедших с 2009 по 2014 годы ремонт и частичную модернизацию в России на 514-м авиаремонтном заводе во Ржеве. По ряду сообщений, министерство обороны Казахстана отказалось от планов модернизации и повторного ремонта этих МиГ-31, которые в связи с этим в ближайшие несколько лет будут списаны. Возможно, что истребители Су-30СМ в составе 610-й авиабазы начали поступать на замену именно перехватчиков МиГ-31.

Известно, что Казахстан ранее заключил три контракта на закупку суммарно 24 истребителей Су-30СМ производства ИАЗ. По первому контракту, заключенному в 2014 году стоимостью около 5 млрд рублей Казахстан получил четыре истребителя Су-30СМ с красными бортовыми номерами с "01" по "04" (серийные номера, соответственно, с 10МК5 1118 по 1120 и 1201), которые прибыли в Талды-Курган в апреле 2015 года.

В декабре 2015 года Казахстаном был заключен второй контракт на восемь дополнительных истребителей Су-30СМ, по которому СВО Казахстана получили первые два самолета (красные бортовые номера "05" и "06", серийные номера 10МК5 1315 и 10МК5 1316) в декабре 2016 года, еще два самолета (красные бортовые номера "07" и "08", серийные номера 10МК5 1507 и 10МК5 1508) - в декабре 2017 года, и остальные четыре истребителя Су-30СМ - в декабре 2018 года (красные бортовые номераи "09", "10", "11" и "12", серийные номера соответственно с 10МК5 1603 по 10МК5 1606).

В августе 2017 года Россия и Казахстан подписали рамочный трехлетний контракт на поставку еще 12 самолетов Су-30СМ, в рамках которого в мае 2018 года был заключен твердый контракт на поставку восьми истребителей в 2019-2020 годах. Первые четыре самолета по данному контракту, с красными бортовыми номерами, предположительно, с "14" по "17", были поставлены в 2020 году (по другим данным, фактически еще в конце 2019 года) в Талды-Курган. теперь в ноябре и декабре 2020 года еще восемь Су-30СМ поставлены на 610-ю авиабазу в Караганду.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Казахстана планирует приобрести суммарно 36 самолетов Су-30СМ.

Новые истребители Су-30СМ (красные бортовые номера "19" и "20"), прибывшие в состав 610-й авиационной базы Сил воздушной обороны Казахстана. Караганда, 23.12.2020 (с) министерство обороны Казахстана