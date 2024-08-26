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Корабли ВМС США получили Starlink

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Фото: Mohammed Benmansour / Reuters
Фото: Mohammed Benmansour / Reuters.

TWZ: боевые корабли ВМС США получили антенны Starlink

Военно-морские силы (ВМС) США оснащают боевые корабли антеннами для использования коммерческих путников Starlink и OneWeb. Это позволит улучшить работу систем связи флота, пишет The War Zone (TWZ).

Первым кораблем, который в рамках проекта Sailor Edge Afloat and Ashore (SEA2) оснастили антеннами Starlink, стал авианосец «Авраам Линкольн». Сейчас, по данным Командования военно-морских информационных систем ВМС, флот «на пороге» момента, когда спутниковый интернет появится на всех кораблях и большом количестве береговых объектов.

Отмечается, что до появления SEA2 на протяжении 30 лет корабельную связь обеспечивали спутники Пентагона на геостационарной орбите Земли. Из-за их положения скорость передачи данных была очень низкой.

Теперь корабли оснащают терминалами для доступа к низкоорбитальным коммерческим спутникам. «Наличие постоянного широкополосного доступа в интернет на всех кораблях Военно-морского флота, а также на береговых объектах имеет очевидные преимущества. Это включает в себя возможность более надежного общения с использованием интернета, в том числе посредством видеозвонков, что помогает оптимизировать повседневную работу», — пишет издание.

В мае предприниматель Илон Маск сообщил, что компания SpaceX тратит большие ресурсы на борьбу с попытками России заглушить спутниковую связь Starlink на Украине.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Nimitz
Авианосец
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