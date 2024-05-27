Войти
Lenta.ru

Маск заявил о борьбе с попытками заглушить Starlink

323
0
0
Илон Маск. Фото: Faye Sadou / Global Look Press
Илон Маск. Фото: Faye Sadou / Global Look Press.

Маск: SpaceX тратит большие ресурсы на борьбу с попытками РФ заглушить Starlink

Компания SpaceX тратит большие ресурсы на борьбу с попытками России заглушить спутниковую связь Starlink на Украине, заявил в соцсети Х (бывший Twitter) американский предприниматель Илон Маск.

«SpaceX тратит значительные ресурсы на противодействие попыткам глушения со стороны России. Это серьезная проблема», — написал бизнесмен. Он добавил, что российским военным удается подавить любые системы связи, за исключением Starlink.

По данным Маска, Вооруженные силы Украины (ВСУ) широко используют доступ в интернет через Starlink в боевых действиях.

Ранее стало известно, что из-за повышенной солнечной активности, наблюдавшейся 13-14 мая, несколько спутников системы Starlink «выбило» с позиций. Вспышки класса X, зафиксированные на Солнце, в тысячу раз сильнее обычных, что оказало влияние на работу спутников Starlink, используемых ВСУ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Похожие новости
09.06.2016
РД-180 нужны для шпионажа за Россией
31.05.2016
Не догоняем
18.05.2016
Схватка американских лоббистов вокруг ракетных двигателей из России
09.03.2016
Российские запуски ушли к Илону Маску
05.06.2015
Глава Государственного космического агентства Олег Уруский лоббирует приватизацию стратегических предприятий отрасли
29.08.2014
США и Россия: космические размолвки
11.03.2014
«Вернуть запуски в США или продолжать финансировать русских»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.05 12:31
  • 1609
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.05 12:18
  • 0
Союзное государство – сила двух суверенных стран
  • 27.05 09:32
  • 4
РЛС "Воронеж" накроет всех
  • 27.05 05:18
  • 2
Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений
  • 26.05 21:35
  • 0
О мерах авиации против ЗРВ
  • 26.05 19:37
  • 7
Неизбежность Тайваня
  • 26.05 19:30
  • 62
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 26.05 19:11
  • 32
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 26.05 19:08
  • 8
О БТР и БМП
  • 26.05 10:51
  • 7
МС-21 готовится к первому полету
  • 26.05 09:13
  • 2727
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.05 05:23
  • 12
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 25.05 23:29
  • 0
О перспективах танка Abrams
  • 25.05 21:28
  • 9
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 25.05 21:05
  • 0
О ЗРК "Patriot", и его уязвимости.