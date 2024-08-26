Российский «Тор» получил дополнительную броню

В зоне СВО заметили комплекс «Тор-М2» с дополнительной защитой

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2» получили дополнительную броню. Машину с комплектом дополнительной защиты заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО), пишет Telegram-канал «Уголок Ситха».

Канал обратил внимание на фотографию боевой машины ЗРК. Корпус и блок зенитных ракет «Тор-М2» прикрыли бронелистами, которые крепят к машине болтами. Дополнительная броня может повысить защищенность машины от осколков и поражающих элементов ракет.

Боевая машина комплекса «Тор-М2» несет зенитные ракеты 9М338, которые стартуют вертикально. Гусеничный ЗРК развивает скорость до 65 километров в час по дорогам с твердым покрытием.

В феврале генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов сообщил о начале процесса глубокой модернизации ЗРК семейства «Тор». По его словам, перспективный комплекс будет отличаться от существующих модификаций больше, чем «Тор-М2» от «Тор-М1».