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Российский «Тор» получил дополнительную броню

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com.

В зоне СВО заметили комплекс «Тор-М2» с дополнительной защитой

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2» получили дополнительную броню. Машину с комплектом дополнительной защиты заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО), пишет Telegram-канал «Уголок Ситха».

Канал обратил внимание на фотографию боевой машины ЗРК. Корпус и блок зенитных ракет «Тор-М2» прикрыли бронелистами, которые крепят к машине болтами. Дополнительная броня может повысить защищенность машины от осколков и поражающих элементов ракет.

Боевая машина комплекса «Тор-М2» несет зенитные ракеты 9М338, которые стартуют вертикально. Гусеничный ЗРК развивает скорость до 65 километров в час по дорогам с твердым покрытием.

В феврале генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов сообщил о начале процесса глубокой модернизации ЗРК семейства «Тор». По его словам, перспективный комплекс будет отличаться от существующих модификаций больше, чем «Тор-М2» от «Тор-М1».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Тор-М1
Компании
ИЭМЗ Купол
Проекты
Тор ЗРК
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