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Стало известно о модернизации российского «Тора»

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ЗРК «Тор-М2У»
ЗРК «Тор-М2У».
Источник изображения: https://kupol.ru/

Ижевский электромеханический завод «Купол» начал процесс глубокой модернизации зенитно-ракетного комплекса семейства «Тор». Об этом заявил генеральный директор предприятия Фанил Зиятдинов в интервью журналу «Национальная оборона».

Зиятдинов заявил о начале глубокой модернизации «Тора» и подчеркнул, что в результате обновлений боевые возможности комплекса увеличатся кратно. По его словам, еще 10 лет назад завод выпускал монопродукт — ЗРК «Тор-М2У».

«Говоря о дальнейшей перспективе, нельзя не отметить, что наш коллектив активно работает над очередной глубокой модернизацией ЗРК семейства "Тор". Перспективный зенитный ракетный комплекс малой дальности кратно увеличит боевые и эксплуатационные возможности и будет отличаться от сегодняшних моделей даже больше, чем "Тор-М2" от "Тор-М1"», — уточнил глава компании.

Ранее сообщалось, что возможности «Тора» по борьбе с БПЛА и высокоточным оружиемповысят. Так, в ноябре источник ТАСС сообщил, что десантные корабли Военно-морского флота России в Черном море начали укреплять автономными модулями ЗРК «Тор-М2КМ».

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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Тор-М1
Компании
ИЭМЗ Купол
Проекты
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Тор ЗРК
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