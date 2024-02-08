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Возможности российского «Тора» повысят

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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК "Тор-М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК "Тор-М2У".
Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

Ижевский электро-механический завод «Купол» работает над повышением боевых возможностей зенитного ракетного комплекса (ЗРК) малой дальности «Тор» по борьбе с беспилотниками и высокоточным оружием. Об этом представитель завода сообщил ТАСС.

«Мы сейчас ведем работы по повышению боевых возможностей ЗРК "Тор" по уничтожению беспилотных летательных аппаратов и высокоточных средств поражения», — сообщил он на выставке World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии.

ЗРК «Тор» предназначен для прикрытия объектов от ударов крылатых и противорадиолокационных ракет, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), планирующих бомб, самолетов и вертолетов. Боевая машина ЗРК «Тор-М2» несет до 16 ракет с повышенной точностью стрельбы.

В ноябре источник ТАСС сообщил, что десантные корабли Военно-морского флота России в Черном море начали укреплять автономными модулями ЗРК «Тор-М2КМ».

В марте 2023 года гендиректор ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов рассказал, что дальнейшая модернизация ЗРК «Тор-М2» позволит российским войскам поражать перспективные воздушные цели.

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Страны
Россия
Саудовская Аравия
Продукция
Tор-М2
Компании
ИЭМЗ Купол
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
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