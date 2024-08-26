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Военное обозрение

На Балтике начались ходовые испытания малого морского танкера «Валентин Рыков» проекта 03182

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Источник изображения: topwar.ru

На Балтике начались заводские ходовые испытания малого морского танкера «Валентин Рыков» проекта 03182, судно в середине августа перевели в город Ломоносов из Санкт-Петербурга для проведения испытаний.

Новый танкер был заложен на судостроительном заводе «Волга» в Нижнем Новгороде 10 марта 2017 года по контракту с Минобороны 2016 года на два танкера проекта 03182. Головной танкер «Вице-адмирал Паромов» несет службу в составе Черноморского флота с конца мая 2021 года. «Валентин Рыков» был спущен на воду 20 августа 2021, а осенью 2023 года был переведен для достройки на «Канонерский судоремонтный завод» в Санкт-Петербурге. После прохождения всех необходимых испытаний войдет в состав 667-го отряда судов обеспечения военно-морской базы в Балтийске.

Малый морской танкер ледового класса Arc4, полное водоизмещение — 3500 тонн, дедвейт — 1560 двт, длина — 78,8 м, ширина — 15,4 м, осадка при полной загрузке — 5 м. Экипаж 24 человека с возможностью размещения еще восьми человек. Имеет площадку для вертолета класса Ка-27.

Основное назначение — транспортировка и передача сухих и жидких грузов, снабжение кораблей грузами в другой таре, сбор мусора, патрулирование, аварийно-спасательные работы, снятие с мелей и рифов аварийных судов и буксировка, выполнение функций пожарного судна и т. д., и т. п.

Танкер назван в честь Валентина Павловича Рыкова (30 мая 1926 — 21 июля 2015) — советского военного моряка-подводника, первого командира атомной подводной лодки К-52, впервые совершившей поход под паковыми льдами между Землей Франца-Иосифа и островом Шпицберген.

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