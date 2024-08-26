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В Польше рассказали о страхе США перед дорогими истребителями

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Фото: Mark J. Rebilas / Reuters
Фото: Mark J. Rebilas / Reuters.

Defence24: Пентагон опасается создавать дорогие истребители шестого поколения

Военно-воздушные силы (ВВС) США представили концепцию дешевого и массового истребителя, который позволит создать численное превосходство над противником в потенциальных конфликтах. Это говорит о страхе Пентагона перед дорогими программами, рассказало польское издание Defence24.

Концепцию самолета представил начальник штаба ВВС США Дэвид Оллвин в ходе конференции Global Air and Space Chiefs Conference в Лондоне. «Это еще один сигнал о том, что Пентагон опасается создания машин шестого поколения настолько дорогих, что даже Вашингтон не сможет позволить себе купить их в нужном количестве», — предположил автор.

Как пишет издание, еще в 2021 году в США начали исследования в рамках программы TacAir. Специалисты пытались определить целесообразность создания относительно дешевого самолета, который можно было бы выпускать быстро и в больших количествах. Считается, что исследователи рассматривали легкий самолет на границе четвертого и пятого поколений.

Представленная Оллвином иллюстрация демонстрирует однодвигательную машину с технологиями снижения заметности. В публикации предположили, что новые методы проектирования и технологии производства, а также использование открытой архитектуры позволят снизить стоимость самолета.

В марте стало известно, что Военно-морские силы США перенаправят около миллиарда долларов финансирования с разработки ударного истребителя нового поколения F/A-XX на поддержание текущей боеготовности.

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Страны
Польша
США
Проекты
Истребитель 5 поколения
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