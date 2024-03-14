В США сократили финансирование разработки истребителя F/A-XX

Breaking Defense: средства на разработку истребителя ВМС США F/A-XX перенаправят

Военно-морские силы (ВМС) США перенаправят около миллиарда долларов финансирования с разработки ударного истребителя нового поколения F/A-XX на поддержание текущей боеготовности. О сокращении финансирования сообщает Breaking Defense.

«Задержка финансирования означает, что любые важные решения о заключении контракта по программе будут отменены в будущем, что является неприятной новостью для трех крупнейших аэрокосмических подрядчиков страны — Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman, — которые все заявили о своем намерении бороться за контракт на производство», — пишет издание.

Заместитель помощника министра ВМС по бюджету Бен Рейнольдс сообщил, что ранее финансирование F/A-XX прогнозировали на уровне 1,5 миллиарда долларов в 2025 финансовом году, но ограничения закона о финансовой ответственности, принятого в 2023 году, вынудили ВМС направить часть средств на другие нужды.

Отмечается, что это решение следует за намерением ВМС прекратить закупки палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18. Производство самолетов, которые хотят заменить новыми F/A-XX, планируют завершить в 2025 году.

В ноябре подразделение Skunk Works американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin показало концепцию истребителя шестого поколения, создаваемого в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD). Однодвигательный самолет отличается бесхвостовой аэродинамической схемой.