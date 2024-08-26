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Индия превратит Су-30 в «летающие радары»

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Фото: Pawan Kumar / Reuters
Фото: Pawan Kumar / Reuters.

Индийские Су-30МКИ получат радары с АФАР для разведки и целеуказания

Су-30МКИ индийских Военно-воздушных сил захотели превратить в самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Истребители могут получить новые радары с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) для разведки и целеуказания, пишет Army Recognition.

Организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) подтвердила существование программы Virupaksha, в рамках которой Су-30МКИ оснастят новыми радарами. В DRDO отметили, что изделие получит расширенные возможности, позволяющие одновременно наблюдать за воздушными целями, управлять вооружением и передавать данные о целях.

Ключевым элементом проекта Virupaksha станет антенна Uttam Mk 2. Также «Летающий радар» получит устройство позиционирования антенны, которое позволит менять ее положение для увеличения поля обзора самолета. Новый радар установят в рамках масштабной модернизации первой партии индийских Су-30МКИ, состоящей из 84 самолетов.

Ранее в августе в Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что двухместный многоцелевой истребитель Су-30 определил вектор развития Иркутского авиационного завода на десятилетия. Только для Индии было выпущено более 350 Су-30МКИ.

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Страны
Индия
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