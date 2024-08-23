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«Калашников» поставил «Кубы» для защиты приграничья

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Фото: Иван Родионов / РИА Новости
Фото: Иван Родионов / РИА Новости.

«Калашников» выполнил поставку барражирующих боеприпасов «КУБ»

«Калашников» поставил дроны-камикадзе «КУБ», которые используют для защиты приграничных регионов России. Об этом сообщается в Telegram-канале концерна.

«АО "Концерн "Калашников" в очередной раз выполнило опережающую отгрузку управляемых барражирующих боеприпасов "КУБ", предусмотренную контрактами на 2024 год. Изделия производства "Калашникова" отправлены в адрес заказчика в объеме, существенно превышающем заявленный план», — говорится в сообщении.

Президент концерна Алан Лушников отметил, что производство изделий наращивают. В районе боестолкновений в Курской области «КУБы» используют для поражения техники противника.

В июле стало известно, что «Калашников» нарастил выпуск продукции гражданского и военного назначения в первом полугодии 2024 года.

В январе издание Newsweek писало, что модернизированный «КУБ» может стать проблемой для Киева. Усовершенствованные аппараты отличаются увеличенным боевым могуществом.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
КУБ
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