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Военное обозрение

Посольство США в Киеве утверждает, что ВС РФ готовят удары по украинским правительственным объектам

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Источник изображения: topwar.ru

Посольство США в Киеве призывает своих граждан покинуть территорию Украины, поскольку Россия якобы готовится в ближайшие дни нанести удары по украинским правительственным объектам (так называемые центры принятия решений). Американским гражданам, решившим остаться на территории Украины, дипломатическое ведомство рекомендует позаботиться о необходимых мерах безопасности и избегать посещения любых правительственных учреждений.

Как предполагает Вашингтон, Россия может в течение следующих нескольких дней наносить массированные удары беспилотниками и ракетами по украинским правительственным объектам как в ночное, так и в дневное время. Госдеп США считает, что возможные атаки могут быть связаны с празднованием Дня независимости Украины, который отмечается в этой стране 24 августа.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ заявили, что вторжение боевиков киевского режима в приграничный район Курской области автоматически исключает любую возможность мирных переговоров с Украиной. При этом отмечается, что вторжение ВСУ на территорию Курской области осуществляется при всесторонней поддержке Запада и с его одобрения.

Комментируя присутствие сотрудников западных СМИ на оккупированных ВСУ территориях, МИД также подчеркивает, что посещение российской территории иностранными журналистами возможно только при условии получения визы и аккредитации от соответствующего ведомства. В ЦОС ФСБ РФ, в свою очередь, сообщили, что незаконно пересекших российскую границу иностранных журналистов объявят в международный розыск.

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