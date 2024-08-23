Новый спецкор ТАСС на МКС рассказал, что на станции всегда есть новости

Новостных материалов будет много, отметил Иван Вагнер

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК, /Московская область/, 22 августа. / ТАСС/. Множество интересных событий постоянно происходят на Международной космической станции (МКС) и за ее бортом, поэтому новостных материалов будет много. Об этом рассказал журналистам пятый спецкор ТАСС на станции Иван Вагнер.

"Всегда есть о чем рассказать, на станции и за ее пределами всегда происходит много интересного. Главное - почаще заглядывать в иллюминаторы, материалы есть, их много, будем работать", - сказал Вагнер на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (входит в Роскосмос).

Старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-26", который доставит на станцию экипаж МКС-72, запланирован на 11 сентября 2024 года. В состав экспедиции войдут космонавты Иван Вагнер и Алексей Овчинин, а также астронавт NASA Дональд Петтит. Возвращение экипажа на Землю намечено на 1 апреля 2025 года.

В рамках экспедиции МКС-72 Вагнер будет руководить корпунктом ТАСС на орбите. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин, вторым - Олег Артемьев, третьим - Дмитрий Петелин. С 15 сентября 2023 года спецкором ТАСС на орбите работает заместитель начальника ЦПК имени Ю. А. Гагарина, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.