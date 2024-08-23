Чемезов заявил, что экспортный портфель оборонной продукции РФ достиг $60 млрд

Гендиректор госкорпорации "Ростех" объяснил интерес к российским разработкам тем, что мир видит их достоинства на поле боя

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Экспортный портфель российской оборонной продукции достиг рекордной цифры в $60 млрд. Мир видит достоинства российских разработок на поле боя, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Экспортный портфель достиг рекордной цифры - $60 млрд. Интерес к нашим разработкам объясним. Мир видит их достоинства не в рекламных буклетах и роликах, а на поле боя. По тем же причинам энтузиазм в отношении некоторых западных образцов уже не тот, что раньше", - сказал собеседник агентства.