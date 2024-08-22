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Техносфера

Российская транспортная беспилотная платформа С-76 продолжает летные испытания

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С-76
Российская транспортная беспилотная платформа С-76.
Источник изображения: tehnoomsk.ru

Разработанная в ОКБ Сухого новая российская вертикально-взлетающая транспортная беспилотная платформа С-76 находится на летных испытаниях. Если ранее демонстрировался прототип без обшивки, то в августе 2024 года впервые разработчики показали полностью готовый летный образец нового грузового БПЛА. Что это за машина?

Согласно официальной информации Объединенной авиастроительной корпорации, С-76 рассчитан на перевозку грузов массой до 300 кг на расстояние до 500 км без специально подготовленных площадок и аэродромной инфраструктуры. Платформа работает полностью в автоматическом режиме. В ходе разработки пройден первый этап летных экспериментов по отработке режимов вертикального взлета, висения и посадки.

С-76 сочетает в себе свойства самолета и вертолета-мультикоптера. Беспилотник оснащен электродвигателями для вертикального взлета и поршневым маршевым двигателем, работающем на бензине АИ-95 и керосине. Российская вертикально-взлетающая транспортная беспилотная платформа имеет длину фюзеляжа 7,2 метра, размах крыльев 11 метров. Максимальная взлетная масса составляет 1,5 тонны. Крейсерская скорость — 180 км/ч, высота полета — до 4 километров. Объем грузового отсека — 2 кубических метра. Технические возможности позволят выполнять перевозки при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия в различных метеоусловиях.

Машину предлагается использовать на рынке транспортных перевозок, в том числе коммерческих. Разработчики анонсируют выгоду от внедрения С-76 на грузовых маршрутах внутри России: платформа будет на 30% дешевле в эксплуатации, чем пилотируемые воздушные суда.


Российская транспортная беспилотная платформа С-76.
Источник: tehnoomsk.ru

Российская транспортная беспилотная платформа С-76.
Источник: tehnoomsk.ru

Российская транспортная беспилотная платформа С-76.
Источник: tehnoomsk.ru
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