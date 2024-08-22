Главный военный дирижер заявил, что участники "Спасской башни" приехали в РФ с радостью

XVI Международный военно-музыкальный фестиваль пройдет на Красной площади с 23 августа по 1 сентября

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Зарубежные участники с радостью откликнулись на приглашение и приехали в Россию для участия в XVI Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня". Об этом на пресс-конференции заявил главный военный дирижер - музыкальный руководитель фестиваля генерал-майор Тимофей Маякин.

"Каждый год, на каждом фестивале "Спасская башня" никогда не повторяется одна и та же программа, любой коллектив всегда выступает с новой программой, даже если выступал в предыдущий год. Я бы хотел поблагодарить в первую очередь иностранные коллективы, которые откликнулись и приехали к нам. Они приехали в Россию с радостью, с разных концов света. География у "Спасской башни" в 2024 году очень обширная", - заявил Маякин.

Зарубежные страны в 2024 году на "Спасской башне" представят коллективы из восьми стран - Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Китая, Таиланда, Турции, ЮАР и Гвинеи. "Я также хочу поблагодарить некоторые зарубежные коллективы, которые уже выступали на "Спасской башне", они отдадут дань уважения музыкальному творчеству нашей страны в своих выступлениях, включив в программу выступления наших композиторов", - добавил музыкальный руководитель фестиваля.

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади с 23 августа по 1 сентября.