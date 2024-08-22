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ТАСС

СМИ: советская подлодка в Польше останется единственной в ВМС в течение семи лет

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Большая дизель-электрическая подводная лодка ВМС Польши Orzeł (бортовой номер "291") советской постройки проекта 877Э в базе в Гдыне
Большая дизель-электрическая подводная лодка ВМС Польши Orzeł (бортовой номер "291") советской постройки проекта 877Э в базе в Гдыне.
Источник изображения: Radosław Pioch / вооруженные силы Польши

Если техническое состояние субмарины позволит, то Orzel будет выполнять свои задачи до принятия на вооружение новых подводных лодок, сообщило Минобороны

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Подводная лодка Orzel ("Орел"), построенная 38 лет назад, еще в течение шести-семи лет будет оставаться единственной подлодкой польского военно-морского флота. Об этом сообщает интернет-портал interia.pl.

По данным портала, в настоящее время Orzel, построенная в Советском Союзе по проекту 877Э (шифр "Палтус"), является единственной боевой единицей Дивизиона подводных лодок польского военного флота.

"Каждое судно военного флота Польши, которое допущено до эксплуатации и находится на службе, включая лодку Orzel, готово к защите морских интересов государства в соответствии с предназначением и поставленными задачами", - сообщило Минобороны в ответ на запрос портала.

В ответе Минобороны указывается, что если техническое состояние субмарины позволит, то Orzel будет выполнять свои задачи вплоть до принятия на вооружение новых подводных лодок, построенных по программе ORKA, срок строительства которых составляет в среднем шесть-семь лет.

При этом польское оборонное ведомство признало, что на выбор производителя и подписание контракта потребуется еще дополнительное время.

Программа ORKA, которую в Польше начали разрабатывать еще в начале XXI века, предполагала покупку к 2022 г. трех-четырех субмарин, вооруженных крылатыми ракетами. В 2002 году Польша купила у Норвегии четыре малых субмарины типа "Коббен". Две последних были выведены из состава флота в 2021 году. 

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Страны
Норвегия
Польша
Проекты
877 Палтус
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