Чемезов уверен в востребованности военной продукции Ростеха после СВО

Генеральный директор госкорпорации также отметил потенциал Ростеха в гражданской сфере

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Военная продукция Ростеха будет востребованной после окончания специальной военной операции (СВО) еще долгие годы. Об этом генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов рассказал в интервью агентству Reuters.

"Вклад оборонных компаний, включая Ростех, велик. И он останется значительным долгое время. Даже после окончания СВО военная продукция будет востребована многие годы вперед", - сказал он относительно вклада оборонных предприятий госкорпорации в российскую экономику.

Чемезов также отметил потенциал госкорпорации в гражданской сфере. "Санкции послужили здесь катализатором. Судите сами: стране нужны сотни самолетов и вертолетов, десятки больших турбин для ТЭС, свои автомашины, электроника и многое-многое другое. Экспортные перспективы здесь тоже хорошие, - продолжил он. - Не мне считать ВВП, но мы видим хороший горизонт роста".