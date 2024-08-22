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Американский регулятор одобрил модернизацию спутников Starlink первого поколения

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Фото: Jon Nazca / Reuters
Фото: Jon Nazca / Reuters.

США одобрили модернизацию спутников Starlink первого поколения

Компания SpaceX получила от Федеральной комиссии по связи США одобрение на модернизацию спутников Starlink первого поколения. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Внесенные с разрешения регулятора изменения в лицензию позволяют американской компании на низкой околоземной орбите эксплуатировать до 4408 спутников первого поколения с использованием технологий группировки второго поколения. При этом SpaceX уже обладает отдельным разрешением, позволяющим компании запустить до 7500 космических аппаратов второго поколения.

Ранее ученый из Международного астрономического союза Энтони Маллама заметил, что новые спутники SpaceX Starlink Direct to Cell (DTC) оказались значительно ярче уже выведенных на орбиту моделей.

В июне глава SpaceX Илон Маск рассказал о компактном терминале для спутникового интернета Starlink.

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