Свечение спутников Starlink усилилось

arXiv: новые спутники Starlink оказались в пять раз ярче старых моделей

Новые спутники SpaceX Starlink Direct to Cell (DTC) оказались значительно ярче уже выведенных на орбиту моделей. Соответствующее исследование было опубликовано на сервере препринтов arXiv.

По словам ученого из Международного астрономического союза (IAU) Энтони Маллама, SpaceX еще не применяла к новым спутникам методы, которые позволяют снизить свечение. Из-за этого они оказались почти в пять раз ярче, чем прошлые модели. В январе о высокой яркости спутников заявлял старший менеджер SpaceX Кейт Тайс.

Специалисты SpaceX начали принудительно снижать яркость отражения солнечного света от своих спутников в 2020 году — после того, как астрономы пожаловались, что Starlink мешает их наблюдениям. Как правило, на спутники наносят зеркальную диэлектрическую поверхность и регулируют шасси аппарата. Это позволяет снизить яркость свечения примерно в 10 раз.

Однако даже когда SpaceX применит эти меры к DTC, новый спутники все равно будут в 2,6 раза ярче предыдущих модификаций. По словам Маллама, несмотря на эту проблему спутники DTC движутся с большей видимой скоростью и большую часть времени находятся в тени Земли. «Я бы назвал это компромиссом», — отметил в разговоре с изданием Space.com консультант компании Dark Sky Consulting Джон Барентайн.

В конце мая корпорация SpaceX продемонстрировала первый видеозвонок, проведенный через спутники Starlink и технологию Direct to Cell (DTC). По словам представителей компании, в будущем видеосвязь через спутники будет доступна пользователям обычных устройств.