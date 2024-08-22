Названо лучшее «антидроновое ружье»

Российский боец назвал гладкоствольное ружье лучшим антидроновым оружием

Командир группы огневого прикрытия огнеметной системы «Солнцепек» с позывным Каспий назвал гладкоствольное ружье 12-го калибра лучшим «антидроновым ружьем». Его слова приводит телеканал «Звезда».

«Его невозможно заглушить, его невозможно перепрошить. Оно работает всегда как надо. Отрабатывает на все сто», — сказал Каспий, демонстрируя свое ружье.

Отмечается, что группа огневого прикрытия сопровождает машины на выезде. В арсенал бойцов входят приборы ночного видения, стрелковое и специализированное антидроновое оружие.

Ранее в августе госкорпорация «Ростех» представила на форуме «Армия-2024» ружейные патроны, которые предназначены для поражения мини-беспилотников различных типов. Новые боеприпасы отличаются от охотничьих патронов увеличенной массой дроби повышенной твердости.

В мае боец отряда «Факел» сообщил, что охотничьи ружья хорошо показывают себя в борьбе с FPV-дронами. Облако дроби позволяет поражать маневренные цели.