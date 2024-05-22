Названо эффективное оружие против FPV-дронов

Боец «Факела» рассказал об эффективности охотничьих ружей против FPV-дронов

Охотничьи ружья хорошо показывают себя в борьбе с FPV-дронами (first-person view — «вид от первого лица»). Эффективное средство против беспилотников назвал военнослужащий отряда «Факел» Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг», передает ТАСС.

«70 лет оружию будет в этом году. Работает до сих пор. Хороший, кстати, помощник против дронов-камикадзе, очень эффективно. То, что на ходу было сбито, на подлете, значительная часть этого [сбита] благодаря именно таким "антидроновым" ружьям. Каждый [сбитый] дрон — это [спасенная] человеческая жизнь», — сказал боец с позывным АЗС, сидя рядом с охотничьим ружьем с двумя горизонтально расположенными стволами.

На прикладе ружья установили специальный патронташ с пятью патронами для быстрой перезарядки ружья.

АЗС добавил, что в последнее время на донецком направлении, где выполняет задачи их отряд, украинские дроны бьют не только по военным машинам, но и по гражданским.

Ранее в мае генеральный директор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко сообщил о создании носимого комплекса радиоэлектронной борьбы «Фумигатор», предназначенного для защиты штурмовых групп от беспилотников.