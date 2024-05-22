Войти
Lenta.ru

Названо эффективное оружие против FPV-дронов

312
0
0
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

Боец «Факела» рассказал об эффективности охотничьих ружей против FPV-дронов

Охотничьи ружья хорошо показывают себя в борьбе с FPV-дронами (first-person view — «вид от первого лица»). Эффективное средство против беспилотников назвал военнослужащий отряда «Факел» Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг», передает ТАСС.

«70 лет оружию будет в этом году. Работает до сих пор. Хороший, кстати, помощник против дронов-камикадзе, очень эффективно. То, что на ходу было сбито, на подлете, значительная часть этого [сбита] благодаря именно таким "антидроновым" ружьям. Каждый [сбитый] дрон — это [спасенная] человеческая жизнь», — сказал боец с позывным АЗС, сидя рядом с охотничьим ружьем с двумя горизонтально расположенными стволами.

На прикладе ружья установили специальный патронташ с пятью патронами для быстрой перезарядки ружья.

АЗС добавил, что в последнее время на донецком направлении, где выполняет задачи их отряд, украинские дроны бьют не только по военным машинам, но и по гражданским.

Ранее в мае генеральный директор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко сообщил о создании носимого комплекса радиоэлектронной борьбы «Фумигатор», предназначенного для защиты штурмовых групп от беспилотников.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
Похожие новости
28.08.2013
Летчик-испытатель: Як-130 должен побеждать не броней, а интеллектом
29.12.2012
Як-130 и его ближайшие родственники
31.08.2009
Управляющий директор НПО "Сатурн" - заместитель генерального директора УК "ОДК " Илья Федоров: "Двигатель пятого поколения интегрирует в себе все лучшее, что есть сегодня в российском двигателестроении"
01.07.2009
Новинки парижского салона
30.05.2008
"Я не считаю РСК "МиГ" проблематичной". Глава "МиГа" о вхождении в объединенную корпорацию и перспективах российских самолетов на мировых рынках
23.05.2007
РФ предпочли учебно-боевые самолеты Як-130, отказавшись от закупок МиГ-АТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.05 08:44
  • 2
Ростех начнет «выращивать» крупногабаритные детали для нового авиадвигателя ПД-35
  • 22.05 05:25
  • 4
Тяжелые БМП на базе танков с "царь-мангалами" спасут жизни наших бойцов
  • 22.05 05:06
  • 1517
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.05 01:21
  • 1
Отношения между Си Цзиньпином и Путиным выстроены на совесть (Financial Times, Великобритания)
  • 21.05 19:40
  • 2
Чего ожидать от Путина на втором шестилетнем президентском сроке (Fox News, США)
  • 21.05 17:07
  • 2
В России увеличили выпуск БМП-3
  • 21.05 02:17
  • 1
Премьер Моди: Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
  • 20.05 15:07
  • 1
В Московском командном училище изменили программу боевой подготовки с учетом опыта СВО
  • 20.05 14:55
  • 14
Опубликовано первое изображение разрабатываемой в США «малой крылатой ракеты», которая запускается с транспортных самолётов
  • 20.05 14:48
  • 1
В России разработали полимерную защиту от осколков
  • 20.05 14:27
  • 0
Зеленые береты собираются на Украину
  • 20.05 13:24
  • 159
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 20.05 11:35
  • 11
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 19.05 19:46
  • 2
КНДР провела первое испытание новой твёрдотопливной МБР «Хвасон-18»
  • 19.05 16:06
  • 11
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео