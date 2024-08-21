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В России оценили эффективность проводных дронов

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Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

Литовкин: заглушить проводные дроны «Князь Вандал» невозможно

FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский», которые применяют в зоне проведения спецоперации, невозможно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эффективность нового оружия оценил военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «АиФ».

«Эффективность у него больше, чем у обычного дрона, которому можно заглушить сигнал управления от оператора и заставить упасть или сбросить бомбу мимо цели», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что подобные беспилотники можно использовать на «определенной местности». Дальность беспилотника ограничена 20 километрами. Кроме того, оператор должен следить, чтобы провод не цеплялся за препятствия.

Ранее в августе стало известно, что проводную систему управления FPV-дронами «Гроза-Леска», которая обеспечивает устойчивую связь в условиях применения средств РЭБ, испытали в зоне проведения спецоперации.

В том же месяце глава Курской области Андрей Никитин сообщил, что в регионе применили дроны «Князь Вандал», которые отличаются устойчивостью к воздействию средств РЭБ.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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