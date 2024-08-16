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В зоне СВО испытали проводное управление дроном

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Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

В зоне СВО испытали систему управления FPV-дроном по оптоволокну «Гроза-Леска»

Проводную систему управления FPV-дронами «Гроза-Леска», которая обеспечивает устойчивую связь в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), испытали в зоне проведения специальной военной операции (СВО), передает ТАСС.

Отмечается, что систему представили на форуме «Армия». На стенде технополиса «Эра» рассказали, что «Гроза-Леска» прошла апробацию в зоне спецоперации. Использование оптического волокна делает беспилотники неуязвимыми к воздействию средств РЭБ.

Беспилотный летательный аппарат с системой «Гроза-Леска» может нести до 3,5 килограмма полезной нагрузки, а дальность применения составляет 20 километров.

Ранее в августе глава Курской области Андрей Никитин сообщил, что против Вооруженных сил Украины применили устойчивый к воздействию средств РЭБ дрон «Князь Вандал Новгородский». Для управления дроном используют оптоволоконный кабель. Аппарат разработали в новгородском научно-промышленном центре «Ушкуйник».

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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