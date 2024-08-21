Из-за разоблачений по делу о "Северных потоках" разгорелись споры между союзниками США

WSJ: отношения ФРГ и Польши ухудшились из-за расследования по "Северным потокам"

Между двумя европейскими союзниками США по проукраинской коалиции - Германией и Польшей – возникли серьезные трения в деле о подрыве "Северных потоков", пишет WSJ. Немцы обвиняют поляков в нежелании сотрудничать, те выдвигают контраргументы. Несмотря на переговоры, консенсус пока не просматривается.

Боян Панчевски

БЕРЛИН — Всплывшая информация о том, что группа украинцев взорвала газопроводы "Северного потока", использовав в качестве тыловой базы Польшу, инициировала спор между Берлином и Варшавой - союзниками США, поддерживающими Украину в конфликте с Россией.

Польский премьер-министр Дональд Туск в субботу обрушился с критикой на Германию после того, как немецкие следователи в результате длившегося почти два года расследования пришли к выводу, что группа украинцев в сентябре 2022 года устроила диверсию на крупнейшем в мире морском трубопроводе. The Wall Street Journal на прошлой неделе уже сообщала, что участники операции в количестве шести человек арендовали для своих целей малую яхту.

Польские власти не отреагировали на ордер на арест, выданный Германией в июне в целях задержания одного из подозреваемых членов экипажа. Его личность немецким властям установить не удалось, но стало известно, что после совершения диверсии он бежал на родину. Это вызвало возмущение в Германии.

В субботу Туск осудил в социальной сети Х "инициаторов и покровителей" "Северного потока 1" и "Северного потока 2" – двух веток трубопровода, проложенных параллельно по дну Балтийского моря для перекачки российского газа в Европу. По мнению политика, "единственное, что сегодня следует сделать, это извиниться и помалкивать".

В конце прошлой недели польская прокуратура официально проинформировала немецких коллег о том, что, согласно осведомленным источникам, подозреваемый покинул страну. Авторы письма также поинтересовались, хотят ли немецкие следователи, чтобы польская полиция провела обыск в его доме под Варшавой.

Как сообщил информированный источник, немецкие власти посчитали послание оскорбительным, поскольку Польша оставила без внимания ордер на арест подозреваемого. Польская прокуратура официально заявила, что не стала незамедлительно задерживать подозреваемого, так как немецкие коллеги допустили ошибку. Направляя запрос на его задержание, они не внесли адрес подозреваемого в европейский реестр. Немецкие власти, в свою очередь, это отрицают.

Затем Польша заявила, что ее Агентству внутренней безопасности придется изучить заведенное дело, прежде чем производить арест.

Польша, а также США и другие союзники Германии были против прокладки "Северных потоков" с самого начала их строительства около 20 лет назад. Прошлые правительства Германии, в частности, Ангелы Меркель, дали "добро" на прокладку труб, несмотря на возражения. Германия продолжила строительство "Северного потока 2" даже после того, как Россия ввела войска на Украину и аннексировала Крым в 2014 году. По мнению руководителя национального бюро безопасности Яцека Северы (Jacek Siewiera), заявление Туска отражает сложившееся в Польше "твердое единодушие". К слову, на свой пост он был назначен президентом Анджеем Дудой, давно связанным с партией "Право и справедливость", находящейся сейчас в оппозиции. Немецких официальных лиц самого широкого политического спектра заявление Туска ошеломило, но они решили не отвечать на него. Согласно осведомленному источнику, причиной послужило нежелание разжигать спор в период, когда два союзника по НАТО должны действовать заодно, поддерживая Украину в ее борьбе с Россией. Как заявил высокопоставленный немецкий министр, "[Владимир] Путин наш общий враг, и нам всем следует помнить об этом".

В понедельник вмешалась Россия. Москва предъявила претензии Германии за отсутствие результатов в расследовании диверсии против "Северных потоков" и потребовала срочно провести переговоры о том, как "Берлин выполняет свои международные обязательства в борьбе с терроризмом". Об этом государственному агентству "РИА Новости" заявил директор Третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин. Дипломат предупредил о недопустимости прекращения следствия по делу о взрывах, если не будут выявлены заказчики этого преступления.

Вышедший наружу спор между Варшавой и Берлином назревал несколько месяцев. Некоторые немецкие следователи и политики утверждают, что польские власти специально пытались помешать расследованию. Согласно немецким следственным органам, еще в прошлом году польские власти отказались предоставить записи пришвартованной в польском порту яхты с камер наблюдения, а также данные с мобильных телефонов в этом районе. Агентство внутренней безопасности Польши отвергло эти утверждения и заявило, что таких записей просто не существует. Польская прокуратура отметила, что в соответствии со стандартной процедурой видеозапись обычно стирают через 30 дней.

У Польши и Германии протяженная общая граница. Полиция двух стран сотрудничает настолько тесно, что предоставляет друг другу полицейские полномочия в приграничных районах на своей территории. Тем не менее, немецкие власти были встревожены, когда польская прокуратура заявила, что не сможет арестовать подозреваемого, пока Агентство внутренней безопасности не рассмотрит это дело. Берлин в этой связи решил привлечь к этому вопросу внимание высшего руководства польского государства.

2 июля группа немецких министров во главе с канцлером Олафом Шольцем посетила Варшаву и провела совместное заседание с правительством Туска. Встреча членов двух кабинетов это уже давно установившаяся традиция, нацеленная на укрепление связей между двумя странами с непростой историей взаимоотношений со времен Второй мировой войны.

В ходе встречи немецкие министры попросили польских коллег добиться исполнения ордера, о чем рассказал информированный источник. Поляки ответили отказом. Один высокопоставленный польский чиновник в частном порядке заявил немецкому коллеге, что человека, подозреваемого в уничтожении трубопроводов, надо наградить орденом, а не арестовывать. Знакомые с ходом следствия источники сообщили, что подозреваемый 6 июля уехал из Польши на Украину на машине. Считается, что все подозреваемые в немецком деле о подрыве сейчас находятся на Украине, а та не экстрадирует своих граждан.