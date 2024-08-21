В Берлине ошеломлены резкими высказываниями польского премьера Туска в адрес Германии по поводу строительства «Северных потоков»

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Недавно опубликованные в одной из соцсетей премьер-министром Польши Дональдом Туском резкие высказывания в адрес немецких властей, связанные с темой подрывов «Северных потоков», вызвали в Берлине ошеломление, пишет американское издание The Wall Street Journal.

Напомним, что Туск ранее заявил, говоря о тех, кто был инициатором и организатором строительства газопроводов в Балтийском море (т.е. Германия), что им стоит за это «извиниться и замолчать».

При этом, несмотря на открытую критику из Варшавы в адрес немецких властей, в Берлине решили на это не отвечать, чтобы не портить отношения с Польшей на фоне происходящего вокруг Украины, отмечает The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника из Германии.

Путин — наш общий враг, и нам всем стоит помнить об этом

- сказал немецкий собеседник издания.

Ранее прокуратура Германии выдала ордер на арест одного из исполнителей диверсии по подрыву «Северных потоков» на Балтике. Это гражданин Украины Владимир Журавлев, который, как выяснилось, после взрывов какое-то время провел в Польше.

По словам бывшего руководителя внешней разведки Германии Августа Хеннинга, вполне возможно, что в этой диверсии была замешана и Варшава.