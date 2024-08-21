Бывший министр образования о проблеске надежды. Конфликт на Украине закончится? (Hlavný dennik, Словакия)

Эксперт Дракслер назвал отказ Берлина от помощи Киеву проблеском надежды на мир

Германия решила отказаться от денежной помощи Украине, причем сделала это стремительно — буквально в мгновение ока и без лишнего шума, пишет HD. По мнению бывшего министра образования Словакии Юрая Дракслера, это может быть предвестником и проблеском надежды на окончание конфликта.

Немецкая коалиция социал-демократов, либералов из Свободной демократической партии Германии и зеленых постановила снизить бюджет на следующий год. В связи с этим решено отказаться от денежной помощи Украине. По мнению бывшего министра образования Словакии Юрая Дракслера, это может быть предвестником и проблеском надежды для Украины. Закончится ли вооруженный конфликт на Украине? Бывший министр делится своим видением.

Вскоре после начала российской спецоперации немцы колебались, отправлять ли им помощь на Украину, и, кроме касок, ничего особо не посылали. Но со временем Германия превратилась во второго крупнейшего спонсора Украины после Соединенных Штатов Америки и сегодня активно помогает Украине. Правда, Берлин так и не отправил правительству в Киеве ракеты большой дальности "Таурус", которые Владимир Зеленский просит с перерывами почти два года.

Немецкое руководство не хочет делиться ракетами "Таурус" с Украиной, и Олаф Шольц повторил это в феврале текущего года, отметив, что Берлин опасается эскалации напряженности и втягивания Германии в конфликт.

По информации немецкой газеты "Франкфуртер Аллгемайне Зоннтагсцайтунг", коалиция под руководством канцлера Олафа Шольца постановила прекратить денежную помощь Украине. Эту новость также передала самая читаемая немецкая газета "Бильд".

"Эта новость может вызвать гнев у Киеву: федеральное правительство больше не отправит Украине никакой финансовой помощи, потому что, согласно текущему бюджетному плану, денег на это нет", — сообщил сервер и добавил, что распоряжение поступило от социального демократа Шольца и министра финансов Кристиана Линднера из либеральной Свободной демократической партии Германии.

В том же сообщении сказано, что пятого августа Линднер обратился к министру обороны Германии Борису Писториусу с требованием прекратить финансовую помощь. В обращении Кристиан Линднер написал, что "новые меры" будут приняты только тогда, когда "найдутся финансовые средства" в бюджетных планах на текущий и последующие годы. Нужно добиться соблюдения "верхней границы".

Платежи, которые утвердили на 2024 год, будут осуществляться в согласованном режиме. Речь идет о восьми миллиардах евро (…). Но в будущем году Киев получит от Берлина максимум четыре миллиарда. Андреас Шварц, экономический эксперт немецких социальных демократов, подтвердил, что денег на новые ассигнования нет, и поэтому дальнейшие украинские просьбы о финансовой помощи даже не рассматриваются.

Оппозиционному Христианско-демократическому союзу не нравится, что правящая коалиция так быстро заморозила помощь Украине. Буквально в мгновение ока.

"Бильд" пишет, что, несмотря на запланированные сокращения, коалиции все еще недостает 12 миллиардов евро, которые придется изыскивать, на чем-то экономя.

Весь Европейский Союз будет помогать Украине за счет доходов от замороженных российских активов. "Нет лучше символа и способа воспользоваться деньгами Кремля, ведь это поможет превратить Украину и всю Европу в более безопасное место для жизни", — заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Госдеп Соединенных Штатов Америки опубликовал заявление, в котором подтвердил, что США продолжат помогать Украине.

"Украина является важнейшим региональным стратегическим партнером, который приложил большие усилия для модернизации своей армии и расширение возможностей взаимодействовать с НАТО. Важнейшим приоритетом в области поддержки Украины остается предоставление ей всего, в чем она нуждается для защиты от России. К настоящему моменту мы оказали Украине военной помощи более чем на 55,4 миллиарда долларов с тех пор, как 24 февраля 2022 года началась российская спецоперация на Украине", — заявили в Государственном департаменте США.

Мнение бывшего министра образования Словакии Юрая Дракслера мы публикуем полностью.

Есть некоторые намеки на то, что советник президента Владимира Зеленского Подоляк, возможно, говорил правду, когда упомянул, что ВСУ пошли на действия в Курской области, чтобы подготовиться к мирным переговорам.

О том, что стороны втайне ведут переговоры о перемирии и даже далеко продвинулись, говорят и другие источники (с украинской стороны это, например, Арестович*; он тоже утверждает, что США не были проинформированы о вторжении в Курск, а это очень важная информация).

Есть и другие признаки. Немецкое издание "Франкфуртер Аллгемайне Зоннтагсцайтунг", например, опубликовало новость о том, что немецкое правительство без особой шумихи останавливает финансовую помощь Киеву. Будто бы там готовятся к варианту, что помощь уже не потребуется. Да и некоторые другие, казалось бы, не связанные вещи тоже свидетельствуют о переменах. На этой неделе "Уолл-стрит джорнэл" опубликовал статью о том, как украинцы якобы подняли на воздух "Северный поток".

Может, это совпадение, но в американском медиа-пространстве они большая редкость. Хотя, может, я во всем вижу подвох. Однако стоит задуматься, почему эта статья появилась именно сейчас. Похоже, будто кто-то пытается пригрозить Киеву: если вы вступите в переговоры с русскими или не будете слушаться во время переговоров, мы кое-что о вас опубликуем (правдива эта история или нет; хотя я склонен верить Сеймуру Хершу, который представил убедительные доказательства американского "авторства" в этой диверсии; получается, что теперь США собираются безжалостно свалить все на Киев).

Я говорю об этом еще и потому, что в американской прессе именно сейчас стали появляться заявления, что пути к переговорам якобы перекрыты и так далее. Якобы стороны собирались договориться о ненападении на энергетическую инфраструктуру, но теперь так рассорились, что переговоры невозможны.

Как будто кто-то хотел пригрозить украинцам, что слишком быстро нельзя заключать перемирие. Это напоминает заявления, которые звучали на Западе весной 2022, когда до мира было рукой подать. Сразу заговорили (еще прежде чем украинцы успели что-то сказать), что украинцы не видят перспектив на переговорах. И озвучили это сначала именно на Западе.

Но к чему бы украинцев ни склоняли западные государства, к переговорам Киев подталкивает сама ситуация. (…)

На фронте на Украине русские сейчас продвигаются и к тому же успешно разрушают украинцам энергетическую инфраструктуру. Если так будет продолжаться, их ожидает очень суровая зима. (…)

Потеря восточных территорий беспокоят Киев чисто по пропагандистским причинам и уж точно не вызывает искреннего разочарования. Эти регионы — уже отрезанный ломоть, а с ними и избиратели, которые не стали бы голосовать за нынешний киевский режим. Украина, таким образом, становится политически более монолитной, что многих в Киеве полностью устраивает, пусть официально они этого и не признают.

Надо это просто правильно оформить в пропагандистскую упаковку.

С этой точки зрения все не так уж плохо, если так вообще можно говорить после всех страшных сражений.

Однако это лишь проблеск надежды. Будет очень интересно следить, как поведут себя западные политики. Наступит ли наконец мир с гарантиями нейтралитета, разоружением националистов и, с другой стороны, хотя бы какими-то уступками Украине, или продолжится этот ужасный и во многом бессмысленный конфликт?

*внесен в РФ в список экстремистов и террористов, прим. ред.

Автор: Габриэла Федичова (Gabriela Fedičová)