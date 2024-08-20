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Британская компания подтвердила планы по запуску с космодрома в Шотландии

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Фото: Orbital Express
Фото: Orbital Express.

Британская компания Orbex подтвердила планы по запуску с космодрома в Шотландии

Британская компания Orbex подтвердила свои планы по запуску ракеты Prime грузоподъемностью до 180 килограммов на низкую околоземную орбиту с космодрома Сазерленд на севере Шотландии в 2025 году. Об этом пишет издание SpaceNews.

В настоящее время в компании продолжают подготовку ракеты и стартовой площадке к пуску. «Мы планируем запуск в 2025 году», — сказал гендиректор стартапа Фил Чемберс, отметив, что космодром должен быть готов к первому пуску новой ракеты в начале весны 2025-го, а компания планирует сконцентрироваться исключительно на рынке сверхмалых носителей.

По словам Чемберса, мощности компании позволяют производить по три-четыре ракеты в год. «Нам нужно построить завод, чтобы масштабироваться», — отметил руководитель.

В случае, если компания построит ракетный завод в Шотландии, она сможет запускать 24 носителя в год. Получение одобрения на строительство предприятия у властей может потребовать не менее 18 месяцев.

В июле издание European Spaceflight сообщило, что немецкая компания Rocket Factory Augsburg завершила огневые испытания верхней ступени Redshift ракеты RFA ONE.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
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