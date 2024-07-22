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В Германии завершили огневые испытания верхней ракетной ступени Redshift

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Фото: @rfa.space
Фото: @rfa.space.

В Германии завершили огневые испытания верхней ступени Redshift ракеты RFA ONE

Немецкая компания Rocket Factory Augsburg завершила огневые испытания верхней ступени Redshift ракеты RFA ONE. Об этом сообщает European Spaceflight.

Испытания продемонстрировали готовность ступени к пуску. Теперь Redshift отправят на островной космодром SaxaVord у побережья Шотландии для интеграции с остальными ступенями ракеты. Первый пуск RFA ONE ожидается в конце 2024 года.

Трехступенчатая ракета RFA ONE способна доставлять до 1300 килограммов на низкую околоземную орбиту. Первые пуски носителя планируется провести с SaxaVord, впоследствии старты будут проводиться с площадки во Французской Гвиане.

В мае издание сообщило, что на место российской ракеты космического назначения «Союз-СТ» на космодроме Куру во Французской Гвиане есть три кандидата: ракета Maia компании MaiaSpace, разрабатываемый компанией Avio новый носитель и ракета RFA ONE MAX.

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  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Германия
Франция
Проекты
Союз-2 РН
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