Источник изображения: topwar.ru

82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ на территории Курской области потеряла второй британский танк Challenger 2, и тоже на этой неделе. Как пишут российские ресурсы, машину в ночное время поразил ударный вертолет Ка-52.

Согласно имеющимся данным, 12 августа в ночное время российский вертолет Ка-52 в одном из районов Курской области обнаружил украинский танк, двигавшийся по дороге, после чего поразил его ракетой «Вихрь». Изначально считалось, что уничтоженный танк может быть немецким Leopard 2, но изучившие снимок эксперты пришли к выводу, что этот британский Challenger 2 из состава 82-й ОДШБр ВСУ. Именно на вооружении этой бригады стоят британские танки. Вывод сделали по силуэту тепловизионного прицела, прицела командира танка, а также самого ствола.

Таким образом, можно констатировать, что за неделю ВСУ потеряли два Challenger 2, и оба в Курской области. Первый был поражен дроном-камикадзе, после чего полностью выгорел, второй — ракетой «Вихрь».

Источник изображения: topwar.ru

Всего британцы поставили ВСУ 14 танков Challenger 2, один или два танка были потеряны в Запорожской области в ходе контрнаступления украинской армии в прошлом году. Учитывая два уничтоженных в Курской области, на сегодняшний день на вооружении 82-й бригады ВСУ должно остаться 10-11 британских танков. Сами британцы пока признали потерю одного танка в прошлом году и одного в этом.

Ранее представители Минобороны Соединенного королевства просили Киев не отправлять танки Challenger 2 на передовую якобы из-за возможного попадания в руки российских военных.