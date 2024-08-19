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Назван срок завершения ремонта «Лошарика»

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Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС.

ТАСС: ремонт и модернизацию глубоководной станции «Лошарик» завершат в 2025 году

Ремонт и модернизацию атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» завершат в 2025 году. Сроки завершения работ назвал ТАСС источник в кораблестроительной отрасли.

«Ремонт с модернизацией "Лошарика" завершится в 2025 году. Сразу после окончания работ начнутся испытания подлодки в море с последовательным увеличением глубины погружения вплоть до предельной — шесть тысяч метров», — сказал собеседник агентства в ходе форума «Армия-2024».

Он отметил, что в начале лета объем и характер ремонтных работ на станции переоценили. Представитель отрасли добавил, что сейчас продолжаются работы по монтажу нового оборудования, узлов и механизмов «Лошарика» взамен уничтоженных и поврежденных при пожаре.

Станцию «Лошарик» проекта 10831 заложили в 1988 году, но в 1990-х строительство заморозили. Подлодку достроили в 2003 году. Считается, что «Лошарик» состоит из семи титановых сфер, которые повышают прочность конструкции.

В марте источник ТАСС сообщил, что «Лошарик» выйдет на испытания в начале лета 2024 года. В 2019 году на подлодке произошло возгорание.

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