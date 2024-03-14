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Секретная подлодка «Лошарик» выйдет на испытания летом

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Фото: ТАСС
Фото: ТАСС.

ТАСС: подлодка специального назначения «Лошарик» выйдет на испытания летом

Атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения АС-31, известная как «Лошарик», после завершения ремонта на «Севмаше» выйдет на испытания в начале лета 2024 года. Об этом со ссылкой на близкий к оборонно-промышленному комплексу источник сообщает ТАСС.

«Ремонт "Лошарика" практически завершен. После некоторых остающихся работ планируется, что он выйдет на испытания в июне-июле», — сказал собеседник агентства. В сообщении подчеркнули, что официального подтверждения этой информации нет.

Источник отметил, что после ремонта, который связан с аварией на секретной АПЛ, «Лошарик» сохранит возможность погружения на глубину до шести тысяч метров.

АПЛ «Лошарик», которую также классифицируют как атомную глубоководную станцию, разработали специалисты конструкторского бюро «Малахит». Прочный корпус подлодки собран из нескольких шарообразных отсеков, изготовленных из титана.

В январе 2023 года источник ТАСС сообщил, что ремонт и восстановление АПЛ «Лошарик» планируют завершить в 2024 году. Он отметил, что титановый корпус подлодки не пострадал при пожаре, что обеспечит АС-31 прежнюю глубину погружения.

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Компании
Севмаш
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