«Будет отправлен на СВО»: глава Чечни поблагодарил Илона Маска за электромобиль Tesla Cybertruck

Источник изображения: topwar.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров испытал новейшую американскую технику. Он лично проехал за рулем электромобиля Tesla Cybertruck, который он получил от выдающегося предпринимателя из США Илона Маска.

О своих впечатлениях политик написал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, он испытывал машину с большим удовольствием. Он отметил, что автомобилю очень подходит название «киберзверь», так как он напоминает неуязвимое и скоростное животное.

Источник изображения: topwar.ru

Он отметил способность техники преодолевать преграды. Она очень быстрая и маневренная. Ко всему прочему, машина очень комфортная и удобная в управлении.

Отметив превосходные характеристики автомобиля, глава Чечни решил, что он будет отправлен в зону СВО, где сумеет максимально раскрыть свои возможности и принесет большую пользу нашим военнослужащим на передовой.

Источник изображения: topwar.ru

Глава Чечни искренне поблагодарил Илона Маска за великолепную машину, созданную принадлежащей ему компанией, и назвал его сильнейшим гением современности и отличным специалистом в сфере технологий. А сам «Кибертрак» глава республики охарактеризовал как один из лучших автомобилей в мире.

Источник изображения: topwar.ru

В итоге Кадыров пригласил предпринимателя приехать в Чечню, где его примут, как самого дорогого гостя.

Электромобиль-пикап Tesla Cybertruck способен преодолевать расстояние до 800 километров без подзарядки. Он может нести максимальную полезную нагрузку около 1,6 тонны. Первый прототип машины появился в 2019 году.