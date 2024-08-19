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ТАСС

В ФРГ заявили, что останутся сторонником Украины в ЕС в 2025 году

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Флаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза.
Источник изображения: Global Look Press/Monika Skolimowska

Представитель кабмина Германии отметила, что обучение украинских военных продолжится

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Правительство Германии в 2025 году останется крупнейшим сторонником Украины в Европейском союзе. Об этом корреспонденту ТАСС заявила представитель кабмина ФРГ в ответ на просьбу прокомментировать опубликованную ранее статью газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, в которой говорится, что в федеральном бюджете нет новых денежных средств для оказания военной помощи Киеву.

"Мы приняли публикацию к сведению. Мы просим понять, что мы принципиально не комментируем внутренние обсуждения", - сказала она, подчеркнув, что Германия является крупнейшим сторонником Украины в Европе в финансовом, экономическом и военном отношении.

"Мы будем продолжать оказывать поддержку до тех пор, пока это будет необходимо. В ближайшие месяцы и годы Германия продолжит финансирование систем вооружения, боеприпасов и техники, в том числе, например, систем ПВО IRIS-T SLM/SLS с ракетами, а также танковых и колесных гаубиц, которые будут поставляться на Украину на постоянной основе", - заявила представитель правительства.

Также, по ее словам, продолжится обучение украинских военных. Представитель кабмина ФРГ напомнила, что проект федерального бюджета на 2025 год, одобренный кабинетом министров, предусматривает выделение €4 млрд на оказание военной поддержки Украине. "Это означает, что Германия и в следующем году останется крупнейшим сторонником Украины в ЕС", - констатировала представитель кабмина ФРГ.

В свою очередь Минобороны ФРГ перенаправило корреспондента ТАСС в Ведомство федерального канцлера и министерство финансов за информацией по этому вопросу. В Минфине Германии пока не ответили на соответствующий запрос ТАСС.

"Денег нет"

Ранее Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на письмо министра финансов ФРГ Кристиана Линднера главам Минобороны и МИД Борису Писториусу и Анналене Бербок сообщила, что Германия должна ограничить военную помощь Украине, поскольку, согласно нынешнему бюджетному планированию, новых денежных средств на эти цели в настоящее время нет. Причиной этого являются меры жесткой экономии со стороны Ведомства федерального канцлера и министерства финансов. Военная техника, которая уже была одобрена, все еще доставляется Киеву, но дополнительные запросы министерства обороны больше не должны быть утверждены по требованию канцлера Олафа Шольца, указало издание.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. Согласно соглашению по бюджету на 2025 год, на военную поддержку Украины будет выделено €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции. 

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