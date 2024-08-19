Минобороны РФ серьезно относится к поступающей по независимым каналам информации о том, что Киев готовится нанести удар по Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом говорится в сообщении ведомства 17 августа.

«Целью данной провокации является обвинение Российской Федерации в «самообстреле» станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины», — отмечает военное министерство.

В ведомстве подчеркнули, что расценивают подобные действия киевского режима, который пользуется поддержкой западных покровителей, как прямое нарушение международной конвенции «О борьбе с актами ядерного терроризма», принятой резолюцией Генассамблеи ООН 13 апреля 2005 года.

«В случае начала реализации киевским режимом преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры», — предупредило Минобороны РФ.

Ранее, 16 августа, телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника сообщил, что украинское командование больше года обсуждало подготовку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Источник пояснил, что главной целью боевиков было отвлечение усилий и внимания России от других участков линии фронта, особенно с востока, где российские силы продолжают наступление.

Тогда же представитель российского силового ведомства сообщил, что ВСУ готовят удар по Курской и Запорожской АЭС. Он также отметил, что заряды с боеголовками с радиоактивным веществом уже привезли в населенный пункт Желтые Воды в Днепропетровской области. Военкор Марат Хайруллин в своем Telegram-канале сообщал, что Киев планирует взрыв «грязной бомбы», удары готовятся по местам хранения отработавшего топлива АЭС.

Политолог, подполковник в отставке Вооруженных сил (ВС) США Эрл Расмуссен 17 августа в беседе с «Известиями» заявил, что информация о подготовке Киевом «грязной бомбы» говорит о том, что киевские власти находятся в отчаянии. На это также указывают и попытки украинских боевиков провести атаку в приграничном районе Курской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.