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Военное обозрение

Британский экс-премьер Борис Джонсон назвал атаку ВСУ на Курскую область «лучшей новостью»

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Источник изображения: topwar.ru

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон с большим воодушевлением воспринял новость о вторжении ВСУ в Курскую область. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Украинский контрудар продолжается. Для тех из нас, кто любит Украину и страстно хочет, чтобы украинцы были свободны, последние несколько дней были волнующими: лучшая новость за долгое время

- отметил Джонсон.

Стоит добавить, что ранее имела место информация о причастности британских спецслужб к подготовке атаки ВСУ в Курской области.

Британский экс-премьер надеется, что события в Курской области помогут «положить конец этой войне», естественно, победой Украины. Курское наступление показывает, что на Западе всегда недооценивали украинцев, считает политик.

При этом Джонсон фактически призвал западные страны дать согласие на использование переданного Киеву оружия для ударов вглубь российской территории.

У украинцев есть система ATACMS из США, есть ракеты Storm Shadow от Британии. Чего у них нет, так это разрешений для использования этих ракет. Почему бы нам не дать им свободу наносить удары по военным объектам в России?

- вопрошает британский «гуманист» Джонсон.

Напомним, что это именно тот Джонсон, который весной 2022 года отговорил украинские власти от заключения перемирия с Россией продолжения переговоров.

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