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Глава НАСА почувствовал боль ученых

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Фото: Daniel Rutter / NASA
Фото: Daniel Rutter / NASA.

Глава НАСА Нельсон заявил, что чувствует боль ученых из-за отмены миссии VIPER

Глава НАСА Билл Нельсон в интервью обозревателю издания ArsTechnica Эрику Бергеру заявил, что чувствует боль ученых из-за отмены миссии Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) и сокращения бюджета на другие научные космические программы.

«Я отвечаю ученым, что понимаю их боль. Но когда я сталкиваюсь с сокращением на два миллиарда долларов за два года только в науке, я не могу пойти и напечатать доллары. И поэтому нам приходится делать трудный выбор», — сказал руководитель.

Он напомнил, что программа VIPER на 40 процентов превысила бюджет. «Итак, это выбор, который вам придется сделать», — сказал глава НАСА.

В июле НАСА отменило намеченную на 2024 год миссию VIPER, предназначенную для поиска льда и других ресурсов в районе южного полюса Луны, из-за перерасхода средств.

В том же месяце издание SpaceNews заметило, что работа рентгеновского телескопа Chandra, с июля 1999 года находящегося на околоземной орбите, может быть завершена из-за отсутствия на него средств в бюджетном проекте на 2025 финансовый год.

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