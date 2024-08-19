На верфи в Гротоне состоялся спуск на воду АПЛ SSN-799 "Айдахо" класса "Вирджиния"

ЦАМТО, 16 августа. На верфи компании General Dynamics Electric Boat в Гротоне (шт.Коннектикут) состоялась церемония спуска на воду новой многоцелевой АПЛ SSN-799 "Айдахо" класса "Вирджиния".

Подводная лодка SSN-799, строительство которой началось в 2017 году, станет 26-й АПЛ класса "Вирджиния". Закладка киля подлодки состоялась 24 августа 2020 года, 16 марта прошла церемония крещения АПЛ. Подлодка выполнена в варианте "Блок.4".

Как сообщал ЦАМТО, подводные лодки класса "Вирджиния" – это многоцелевые АПЛ, предназначенные для действий на больших и малых глубинах, проецирования военной силы, противолодочной и противокорабельной борьбы, доставки подразделений сил специальных операций, нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк", асимметричных боевых действий, ведения наблюдения и разведки, установки морских мин.

АПЛ класса "Вирджиния" строятся в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным General Dynamics Electric Boat и HII Newport News Shipbuilding. Всего для ВМС США, последовательно совершенствуя боевые возможности, планируется построить более 40 АПЛ серии "Вирджиния". Помимо 18 АПЛ, построенных в вариантах "Блок.1", "Блок.2" и "Блок.3", планируется построить 10 подлодок в варианте "Блок.4", 10 – в варианте "Блок.5", пять лодок – в варианте "Блок.6" и пять – в варианте "Блок.7".

К настоящему времени ВМС США были переданы 23 АПЛ: "Вирджиния" (SSN-774), "Гавайи" (SSN-776), "Нью-Гемпшир" (SSN-778), "Миссури" (SSN-780), "Миссисипи" (SSN-782), "Норт Дакота" (SSN-784), "Иллинойс" (SSN-786), "Колорадо" (SSN-788), "Саус Дакота" (SSN-790), "Вермонт" (SSN-792), "Орегон" (SSN-793), "Хайман Дж.Риковер" (SSN-795), построенные General Dynamics Electric Boat, а также "Техас" (SSN-775), "Норт Каролина" (SSN-777), "Нью-Мексико" (SSN-779), "Калифорния" (SSN-781), "Миннесота" (SSN-783), "Джон Уорнер" (SSN-785), "Вашингтон" (SSN-787), "Индиана" (SSN-789), "Делавэр" (SSN-791), "Монтана" (SSN-794) и (SSN-796) "Нью-Джерси", построенные на верфи Newport News Shipbuilding.