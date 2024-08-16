Войти
Lenta.ru

«Высокоточные комплексы» рассказали об изучении трофеев

187
0
0
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости.

В холдинге «Высокоточные комплексы» изучают захваченные в ходе СВО трофеи

Специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») изучают конструкцию захваченных Вооруженными силами России в ходе спецоперации трофеев для вырабатывания мер противодействия оружию западного производства. Об этом рассказали в пресс-службе холдинга, передает ТАСС.

Отмечается, что научно-исследовательские организации Минобороны регулярно привлекают специалистов холдинга к анализу особенностей конструкции трофеев.

«Наиболее интересные идеи, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства изделий, реализуются в серийно выпускаемых образцах нашей техники, а также находят свое отражение в новых разработках. (...) Одновременно вырабатываются меры противодействия зарубежному оружию», — сообщили в холдинге.

Пресс-служба добавила, что в работе над собственным оружием холдинг учитывает тенденции развития современных противотанковых комплексов.

Ранее стало известно, что тульское Конструкторское бюро приборостроения разработало управляемую ракету «Х-БПЛА» для беспилотников. Боеприпас с дальностью применения восемь километров предназначен для поражения легкой бронетехники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Высокоточные комплексы
КБП
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 05:00
  • 3747
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.08 20:49
  • 568
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.08 20:27
  • 264
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 15.08 12:21
  • 1
Новый "Панцирь" может устанавливаться на крыши зданий
  • 15.08 11:52
  • 1
Один из целевых модулей Российской орбитальной станции может стать свободнолетающим
  • 15.08 11:17
  • 0
Украинская провокация не останется без ответа
  • 15.08 07:27
  • 1
Ответ на "Ядерный аргумент Вашингтона"
  • 14.08 21:22
  • 0
О потерях.
  • 14.08 16:43
  • 0
Ядерный аргумент Вашингтона
  • 14.08 15:07
  • 1
Дрон за дроном. Какие беспилотники показали на "Армии-2024"
  • 14.08 12:46
  • 1
МО получит модернизированные машины для ТОС-1А и танки Т-90М
  • 14.08 10:59
  • 3
Убийцу дронов - "Рапиру-3" на броневике показали на "Армии-2024"
  • 14.08 05:35
  • 11
"Курганмашзавод" исполнил контракт на поставку БМП-3 в войска
  • 13.08 20:19
  • 12
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 13.08 16:43
  • 1
Российская программа гражданского авиастроения продолжает сокращаться