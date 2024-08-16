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В России представили безэкипажную «Мурену»

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Кадр: «Флагман NEWs» / RuTube
Кадр: «Флагман NEWs» / RuTube.

КБ ЦБС представило безэкипажный катер «Мурена 300С» на форуме «Армия-2024»

Безэкипажный катер «Мурена 300С», который разработало конструкторское бюро «Центр беспилотных систем» (КБ ЦБС), представили на форуме «Армия-2024». Об этом сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

Катер с дальностью хода 500 километров способен нести до 500 килограммов полезной нагрузки. Благодаря доступу к интернету аппарат может принимать команды оператора в любой точке и передавать изображение в режиме реального времени.

«Мурена» предназначена для минирования, разведки, обороны объектов флота и огневой поддержки в акваториях с волнением до четырех баллов.

В июле исполнительный директор КБ «Спектр» Андрей Братеньков сообщил, что безэкипажный катер «Касатка» пройдет испытания. Дальность работы морского дрона составляет 15 километров.

В январе управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко рассказал, что мощности компании подготовили для производства безэкипажных катеров типа «Одуванчик». KMZ планирует перейти к серийному производству аппаратов в 2024 году.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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