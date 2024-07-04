В России испытают безэкипажный катер «Касатка»

КБ «Спектр» и отряд «Фортуна» испытают безэкипажный катер «Касатка» в июле

Конструкторское бюро (КБ) «Спектр» и 15-й морской инженерный отряд «Фортуна» проведут испытания безэкипажного катера (БЭК) «Касатка» в июле. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор КБ Андрей Братеньков.

По его словам, испытания катера с полезной нагрузкой до десяти килограммов проведут при содействии компании «Аскон», разработавшей российскую систему автоматизированного проектирования «Компас-3D».

Братеньков отметил, что БЭК сможет развивать скорость до 35 узлов, а дальность работы морского дрона составит 15 километров. «Наша задача — сделать платформу, которую можно было бы применять и масштабировать, допустим, для нужд МЧС. Условно говоря, если терпит бедствие прогулочный катер, то при помощи "Касатки" можно было бы быстро доставить на место происшествия спасательные круги или надувной плот», — сказал он.

Директор КБ добавил, что «Касатку» также можно применять в военных целях. Аппарат с выключенным для экономии топлива двигателем может дрейфовать по течению и вести наблюдение. Также он способен нести боевую часть для нанесения ударов.

В июне офицер спецназа с позывным Буран сообщил, что российские военные разработали катер-камикадзе «Мурена-300с», который сможет нести до 350 килограммов взрывчатки.