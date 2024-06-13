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В России разработали катер-камикадзе

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Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости.

В России разработали катер-камикадзе «Мурена-300с» с дальностью 250 километров

Российские военные разработали катер-камикадзе «Мурена-300с», который сможет нести до 350 килограммов взрывчатки. Об этом офицер спецназа с позывным «Буран», который руководит проектом по разработке морского дрона, рассказал RTVI.

Он отметил, что дальность хода базовой версии безэкипажного катера (БЭК) составляет 250 километров, а установка дополнительных баков может увеличить этот параметр. Сейчас катер-камикадзе несет боевую часть весом 250 килограммов, но в будущем изделие могут вооружить зарядом мощностью 350 килограммов в тротиловом эквиваленте. БЭК получил спутниковые терминалы и инерциальную систему навигации.

«Буран» добавил, что проект получил одобрение бывшего министра обороны Сергея Шойгу. Теперь разработчики надеются на поддержку возглавившего военное ведомство Александра Белоусова.

В мае «Известия» писали, что сейчас Киев использует морские дроны второго поколения, к которому относят аппараты Magura, Sea Baby и «Мамай». Эти БЭК используют инерциальную навигацию и GPS для входа в заданный район, после чего оператор управляет катером при помощи оптико-электронного оборудования, совмещенного с терминалом связи Starlink.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
GPS
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