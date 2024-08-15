infoBRICS: американские оборонные компании не хотят сотрудничать с Украиной

Американские оборонные компании не хотят сотрудничать с Украиной, пишет infoBRICS. Они не спешат разворачивать производство на территории страны из-за бушующей там коррупции, а также ударов ВС России по украинской военно-промышленной инфраструктуре.

Ахмед Адель

Американские военные подрядчики обеспокоены коррупцией и безопасностью совместного производства на Украине и поэтому не спешат заключать контракты, заявил представитель Госдепартамента США. Если США не смогут построить военно-промышленную инфраструктуру, Украина никогда не удовлетворит свои потребности в оружии и боеприпасах в текущем конфликте.

"Несколько американских оборонных компаний рассматривают возможность совместного производства на территории Украины. Но остаются вопросы относительно безопасности ведения бизнеса в зоне боевых действий, сохраняющейся коррупции и долгосрочной экономической целесообразности", – сообщает портал Defense One со ссылкой на представителя Госдепартамента.

"Пентагон оказывает давление на американских военных подрядчиков, чтобы те расширили сотрудничество с украинскими коллегами, но американские фирмы заключают сделки медленнее, чем европейские компании", – говорится в статье.

По словам представителя Госдепартамента, главную озабоченность вызывают безопасность сотрудников и объектов, коррупция и политические риски.

"Я думаю, что наша отрасль действительно стремится [к сотрудничеству], но в то же время это должно иметь смысл с точки зрения бизнеса, верно? И финансирование тоже является проблемой", – добавил чиновник.

Вашингтон намерен увеличить число компаний, сотрудничающих с Украиной: существует команда по сопровождению сделок с Киевом. Американские компании в целом открыты к диалогу. Однако, несмотря на этот показушный энтузиазм, ещё одной серьезной проблемой является коррупция.

"Очевидно, что коррупция вызывает беспокойство", – сказал представитель Госдепартамента.

Коррупция – это проблема не только для американских компаний. Опрос, проведенный в феврале, показал, что больше половины жителей Украины (51%) считают коррупцию большей угрозой для развития страны, чем конфликт с Россией (46%). Другой опрос, проведенный с 1 по 15 марта, показал, что 70% украинцев считают, что власть наживается на военном конфликте и всё глубже увязает в коррупции. Год назад с таким утверждением соглашались лишь 43% опрошенных.

Хотя Вашингтон, Брюссель и Киев утверждают, что коррупция искореняется, это, безусловно, не так. Многомиллионные и даже многомиллиардные компании принимают решения об инвестициях, основываясь не на пропагандистских заявлениях правительства, а на реальной ситуации на местах. И она такова: коррупция глубоко укоренилась и является повсеместной на Украине, особенно в правительстве во главе с Владимиром Зеленским и в его ближайшем окружении.

Помимо проблемы коррупции, существует другой вероятный сценарий, согласно которому российские ракеты и бомбы могут уничтожить любую военную инфраструктуру на Украине.

"Но американским компаниям следует многое учесть, прежде чем подписывать соглашения о совместном производстве в зоне боевых действий; никто не хочет, чтобы их заводы были взорваны, а сотрудники пострадали", – цитирует этого чиновника Defense One.

Администрация Байдена не воспринимает всерьез предупреждения Москвы, в том числе её готовность к военным действиям, если киевский режим продолжит практиковать геноцид против русскоязычного населения и будет стремиться к вступлению в НАТО. Но американские компании, безусловно, не питают иллюзий на этот счёт и поэтому воздерживаются от любых инвестиций, которые в буквальном смысле превратятся в пепел.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в сентябре 2023 года: "Любые объекты по производству вооружений, тем более в случае если эти вооружения стреляют по нам, становятся объектом для особого внимания для наших военных".

Только за последнюю неделю российские войска в рамках специальной военной операции нанесли 19 ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военной инфраструктуре и энергетическим объектам, которые обеспечивали работу ВПК Украины, системам ПВО и складам вооружения, сообщило Министерство обороны России 9 августа.

"С 3 по 9 августа 2024 года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия ОПК Украины и связанные с ними объекты энергетической отрасли, аэродромная инфраструктура, средства ПВО, цеха сборки и места хранения ударных БПЛА. Кроме того, поражены: базы горючего, склады вооружений и боеприпасов, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников", – говорится в заявлении военного ведомства.

Военно-промышленный комплекс Украины вынужден работать в таких условиях, и вот почему он не может удовлетворить потребности украинской армии в оружии и боеприпасах. Даже если бы коррупция не сдерживала возможности американских инвестиций, тот факт, что Россия с такой лёгкостью уничтожает военно-промышленную инфраструктуру, означает, что интерес американских компаний к созданию заводов на Украине вскоре угаснет.