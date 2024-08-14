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Военное обозрение

На Курском направлении впервые применён FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» с управлением по волоконно-оптическому кабелю

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские войска, вторгшиеся в Курскую область, за три дня потеряли большое количество бронетехники от беспилотников, хотя почти вся техника была оснащена системами РЭБ. Да и украинские ресурсы сообщали о мощной работе РЭР и РЭБ ВСУ на российской территории. Тем не менее FPV-дроны ВС России летели в цель и до самого конца показывали хорошую картинку.

Все дело в том, что в Курской области наши впервые применили разработанный новгородским НПЦ «Ушкуйник» новый FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» с управлением по волоконно-оптическому кабелю. Характеристики беспилотника не раскрываются, но отмечается, что никакие средства РЭБ на него не действуют, да и кадры оперативного контроля получаются чистыми.

Ну что. Раз уж оно всё равно утекло. Держите, небратья. «Князь Вандал Новгородский» разбирается с захватчиками, пришедшими на мою родную курскую землю. Это только за вчера-позавчера. Скоро будет ещё много.

- пишет ТГ-канал Чадаев.

Пока никаких официальных сообщений на данную тему не было, на сайте НПЦ «Ушкуйник» тоже тишина, но накануне на одном из участков в Курской области беспилотниками за короткое время было уничтожено шесть или семь единиц украинской бронетехники, несмотря на работающую РЭБ.

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