Александр Михеев: два фрегата проекта 11356 для ВМС Индии проходят испытания на ПСЗ "Янтарь"

Спуск на воду на индийском государственном судостроительном предприятии Goa Shipyard Limited (GSL) головного строящегося при российском содействии для ВМС Индии фрегата Triput российского проекта 11356 (тип Talwar) со строительным номером 1258. Гоа, 23.07.2024.

ЦАМТО, 13 августа. Два фрегата проекта 11356, строящиеся для ВМС Индии на заводе "Янтарь" в Калининграде, проходят испытания и готовятся к передаче заказчику.

Об этом агентству "РИА Новости" сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Строительство фрегатов в России вышло на завершающую стадию. Корабли находятся на испытании", – сказал А.Михеев.

Как напоминает агентство, контракт на четыре фрегата проекта 11356 между РФ и Индией был подписан в 2018 году – еще два строятся на верфи в Гоа в Индии. Первый из достраивающихся на "Янтаре" фрегатов – Tushil (экс "Адмирал Бутаков") – планируют передать Индии уже в 2024 году, второй – Tamala (экс "Адмирал Истомин") – на рубеже 2024/2025 годов.

В составе индийских ВМС уже имеются шесть фрегатов проекта 11356.