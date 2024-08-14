Александр Михеев: два фрегата проекта 11356 для ВМС Индии проходят испытания на ПСЗ "Янтарь"

ЦАМТО, 13 августа. Два фрегата проекта 11356, строящиеся для ВМС Индии на заводе "Янтарь" в Калининграде, проходят испытания и готовятся к передаче заказчику.
Об этом агентству "РИА Новости" сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Строительство фрегатов в России вышло на завершающую стадию. Корабли находятся на испытании", – сказал А.Михеев.
Как напоминает агентство, контракт на четыре фрегата проекта 11356 между РФ и Индией был подписан в 2018 году – еще два строятся на верфи в Гоа в Индии. Первый из достраивающихся на "Янтаре" фрегатов – Tushil (экс "Адмирал Бутаков") – планируют передать Индии уже в 2024 году, второй – Tamala (экс "Адмирал Истомин") – на рубеже 2024/2025 годов.
В составе индийских ВМС уже имеются шесть фрегатов проекта 11356.