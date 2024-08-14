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ТАСС

"Росэлектроника" разработала спутниковую станцию связи размером меньше листа А4

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Холдинг «Росэлектроника»
Холдинг «Росэлектроника».
Источник изображения: Виктор Молодцов

Время развертывания оборудования не превышает двух минут, сообщили в холдинге

ПАТРИОТ /Московская область/, 13 августа. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" Ростеха разработал носимую станцию спутниковой связи весом менее 3 кг и размерами меньше листа А4. Об этом ТАСС сообщили в холдинге на форуме "Армия-2024."

"Устройство имеет размер меньше листа бумаги формата А4, весит менее 3 кг, а время развертывания оборудования не превышает 2 минут. Станция спутниковой связи обеспечивает работу в С-диапазоне через геостационарные спутники связи. Изделие гарантирует полную автономность в режимах передачи данных, голосовых и текстовых сообщений. Станция также обеспечивает соединение по закрепленному каналу в режиме "точка-точка" и "звезда", - сообщили там.

В состав станции входят пульт управления и компактный моноблок с антенным модулем и модемом. Устройство имеет размеры 185х288х53 мм - этого удалось достичь за счет применения фазированной антенной решетки. Станция может работать от внешней сети или от встроенного аккумулятора, которого хватает минимум на 6 часов работы. Оператор имеет возможность управлять оборудованием не только с пульта, входящего в состав комплекта, но и со смартфона по Wi-Fi.

"Новая станция спутниковой связи создавалась с учетом опыта эксплуатации подобной аппаратуры в реальных условиях. Мы планируем как можно скорее перейти к серийному выпуску, испытания нового устройства запланированы на следующий год", - рассказал генеральный директор разработавшего устройство НПП "Радиосвязь" (входит в холдинг "Росэлектроника) Ринат Галеев.

Форум проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума. 

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