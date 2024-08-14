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Военное обозрение

Польша закупает вертолеты Apache и пусковые установки Patriot. «Мы будем как армия США»

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Источник изображения: topwar.ru

В Министерстве национальной обороны Польши сообщили, что во вторник, 13 августа, будет подписано межправительственное соглашение о закупке 96 вертолётов AH-64E Apache Guardian.

Соглашение с правительством США предусматривает поставку 96 ударных вертолётов AH-64E Apache, а также логистический пакет, включающий оборудование для обслуживания вертолётов, аэропортовое и ангарное оборудование, техническую поддержку, и пакет обучения для пилотов и технических специалистов. Кроме того, будут предоставлены боеприпасы и запасные части.

Вертолёты отправятся в 1-ю авиационную бригаду Сухопутных войск в Иновроцлаве, где завтра состоится подписание контракта.

Подписанию соглашения с правительством США предшествовало заключение компенсационных соглашений с компаниями Lockheed Martin (в конце 2023 года) и General Electric и Boeing (в августе 2023 года). Apache Guardian заменят устаревшие вертолёты Ми-24, которые находятся на вооружении армии.

Источник изображения: topwar.ru

Днём ранее Министерство обороны Польши подписало контракт с компанией Raytheon Polska на поставку 48 пусковых установок M903 для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Контракт также предусматривает производство и поставку 48 зенитных и противоракетных пусковых установок на польской территории.

Подписанное соглашение является субподрядным: польская компания будет выполнять производство пусковых установок для нужд американского концерна, после чего они будут интегрированы в общую систему и поставлены в период с 2027 по 2029 год.

Кроме того, в сентябре 2023 года Польша приобрела радары LTAMDS, а в феврале 2024 года будет закуплена система управления боем IBCS. IBCS также будет использоваться более чем в 20 батареях системы Narew. Общая стоимость подписанных контрактов превышает 11 миллиардов долларов США, из которых более 9 миллиардов долларов приходится на пусковые установки, ракеты и радары LTAMDS.

Министр обороны Польши также анонсировал подписание ещё одного крупного контракта, не раскрывая деталей о закупаемом оборудовании. Эксперты предполагают, что речь может идти о дополнительных истребителях.

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